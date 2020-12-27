Специалисты выделили семь симптомов коронавируса, на которые нужно незамедлительно реагировать

Фото: Илья Репин (архив)

Ученые из Королевского колледжа Лондона выделили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции и незамедлительного лечения. Об этом пишет Daily Express.

Специалисты отметили свыше 20 симптомов, помимо трех «стандартных» — лихорадки, потери вкуса и обоняния, кашля, которые не проявляются у каждого пятого пациента.

Фото: Ринат Назметдинов

Так, ученые выделили семь признаков заболевания, на проявление которых следует обратить особое внимание: головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в мышцах, диарея, спутанное сознание и сыпь на коже.

— Если у вас есть любые симптомы COVID-19, не рискуйте — самоизолируйтесь с домочадцами и как можно скорее пройдите тест, — предупредили эксперты.

Также врачи советуют проводить каждое утро самодиагностику: нюхать что-нибудь, обладающее сильным запахом — мыло или кофе.

Ранее ученые предупредили о том, что новый штамм коронавируса может повысить заболеваемость среди детей.



Татьяна Леухина