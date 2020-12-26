СМИ: иностранка обвинила охранника аэропорта Казани в том, что тот ударил ее, отбирая алкоголь

Фото: Максим Платонов (архив)

Гражданка Германии обвинила сотрудника аэропорта Казани в том, что он ударил ее в живот, когда отбирал алкоголь. Об этом пишет telegram-канал Mash.

По его данным, в минувший четверг, 24 декабря, женщина собралась в деловую поездку. Перед полетом она купила несколько бутылок алкоголя в дьюти-фри. При посадке в самолет охрана аэропорта обратила внимание на количество бутылок спиртного в сумках женщины. С ее слов, один из охранников, пытаясь отобрать бутылку, ударил пассажирку в живот.

Ей пришлось обращаться за медицинской помощью, фельдшер аэропорта обратилась в правоохранительные органы. Женщина написала заявление, идет проверка.

В начале декабря сотрудники транспортной полиции начали проводить проверку по факту драки на борту самолета, следовавшего в столицу Татарстана из Занзибара. Мужчины на борту подрались из-за маски.



Татьяна Леухина