В центре Гамалеи заявили, что политика в сотрудничестве по вакцине от коронавируса ушла на второй план

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что политический момент в сотрудничестве по созданию комбинированной вакцины от коронавируса совместно с РФПИ и англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca ушел на второй план.

«Теперь получается, что РФПИ при участии института Гамалеи поможет AstraZeneca сохраниться в лидерах. Это всем, мне кажется, будет очень выгодно... Похоже, что да (политика ушла на второй план)», — приводит «РИА Новости» слова Гинцбурга.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 21 декабря центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с COVID-19.



Татьяна Демина