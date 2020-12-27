Новости общества

11:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле сообщили об отмене встречи Путина с бизнесменами

10:50, 27.12.2020
В Кремле сообщили об отмене встречи Путина с бизнесменами
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказала, что в этом году традиционной встречи Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет: «Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП, ТПП и так далее», — сказал он «РИА Новости».

Также Песков рассказал, что Путин не прерывает работу в праздничные дни: «Уже без каких-то крупных мероприятий, но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее».

Путин перед каждым Новым годом встречается с представителями крупного бизнеса. Прошлая его встреча состоялась 25 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что только 17% россиян не собираются смотреть новогоднее обращение Путина.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем