В Кремле сообщили об отмене встречи Путина с бизнесменами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказала, что в этом году традиционной встречи Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет: «Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП, ТПП и так далее», — сказал он «РИА Новости».

Также Песков рассказал, что Путин не прерывает работу в праздничные дни: «Уже без каких-то крупных мероприятий, но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее».

Путин перед каждым Новым годом встречается с представителями крупного бизнеса. Прошлая его встреча состоялась 25 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что только 17% россиян не собираются смотреть новогоднее обращение Путина.