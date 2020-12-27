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В Татарстане произошло массовое ДТП с участием двух экипажей ГИБДД

07:18, 27.12.2020
В Татарстане произошло массовое ДТП с участием двух экипажей ГИБДД
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В субботу, 26 декабря, в Татарстане на одной из трасс произошло массовое ДТП с участием двух машин сотрудников ГИБДД. Всего в аварии участвовали не менее шести автомобилей, сообщили ТАСС в МВД по РТ.

В ведомстве заявили, что один из экипажей сотрудников ГИБДД выехал на место аварии. В стоящую машину врезался еще один автомобиль. В связи с этим на место аварии прибыл еще один экипаж ГИБДД. Ситуация повторилась: во второй стоящий экипаж врезалась машина.

Число пострадавших уточняется, начата проверка. По предварительным данным, никто из участников ДТП не получил серьезных травм.

Напомним, что вчера из-за сильной метели в Татарстане произошло сразу несколько крупных аварий.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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