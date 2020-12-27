В Казани молодые люди на Cadillac устроили гонки по центру города
В Казани молодые люди на Cadillac устроили гонки по центру города, снимая происходящее на видео. Видео транслировал в прямом эфире пассажир автомобиля.
На кадрах видно, что водитель устроил экстремальную езду, называя это «суетой в городе». Несколько раз они чуть не попали в аварии, выезжая на встречную полосу и двигаясь на красный свет светофора.
Кроме того, «мажоры» решили спровоцировать сотрудников ДПС на гонки. Водитель, насмехаясь, кричал им: «До Агропарка за полчаса?».
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