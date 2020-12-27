Детский омбудсмен Татарстана выступила за вывод абортов из системы ОМС

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила за вывод из системы обязательной медицинской помощи абортов, которые проводятся не по медицинским показаниям. Свое мнение она озвучила в интервью программе #ТатарстанОнлайн.

Омбудсмен напомнила, что система ОМС формируется за счет налогов граждан. Аборт без медицинских показаний она назвала убийством, а налогоплательщиков — «соучастниками убийства» детей в утробе матерей.

«У нас есть гарантированная государством медицинская помощь. И мы вместе из налогов оплачиваем эту медицинскую помощь. Убить своего ребенка? Причем здесь медицина? Это же не болезнь, это самое настоящее убийство», — сказала Волынец.

Ранее зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить бэби-боксы.



Ранее сообщалось, что за 6 лет количество абортов в Татарстане снизилось на 42%.



Ольга Плешкова