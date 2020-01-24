За шесть лет количество абортов в Татарстане снизилось на 42%

За последние шесть лет число абортов в Татарстане снизилось на 42%. Об этом на итоговом заседании коллегии Минздрава РТ сообщил глава ведомства Марат Садыков.

Количество женщин, прервавших первую беременность, также уменьшилось, на 29%.

Ранее экс-глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что за четыре года в России на треть сократилось число абортов. При этом благодаря психологическому консультированию на 42% сократилось число абортов по желанию женщины.