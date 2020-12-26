Детский омбудсмен Татарстана высказалась против бэби-боксов, сравнив сдачу ребенка с сортировкой мусора

Фото: кадр видео ﻿ #ТатарстанОнлайн

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец высказалась против бэби-боксов, в которых мать может анонимно оставить ребенка. Свое мнение она озвучила в интервью программе #ТатарстанОнлайн.

Волынец назвала «подменой понятий» противопоставление жизни детей и наличие бэби-боксов. Она уверена, что сам факт разговора на эту тему — это, своего рода, «инструкция» для женщин, «как правильно отказываться от детей».

Фото: katolik.ru

«Когда мы говорим об этом, мы пропагандируем возможность отказа от ребенка. Это недопустимо! Мы говорим, что это нормально — отказаться от ребенка, положить его в какой-то ящик, где его примут, сдать, как ненужную вещь, — сказала Волынец, сравнив сдачу ребенка в бэби-бокс с сортировкой мусора.

Ранее представитель Камского детского медицинского центра Диляра Эстрина попросила не поднимать шумиху вокруг имеющего в центре бэби-бокса, так как «каждый случай подкидывания в бэби-бокс порождает следующего подкидыша».



Ольга Плешкова