Гулять, спать и промывать нос: татарстанцам дали советы на новогодние праздники

Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации для проведения новогодних каникул. В ведомстве рекомендуют избегать мест массового скопления людей, больше гулять на свежем воздухе, заниматься активными видами спорта, правильно питаться.

Также необходимо следить за социальной дистанцией и гигиеной рук, носить маску там, где это необходимо.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева добавила к рекомендациям промывание носа.

«Наверное, промывание носа порекомендую после посещения места с большим скоплением людей, после посещения супермаркетов и так далее. Важен также длительный сон», — добавила спикер.



Ранее Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал исключить «посиделки на работе».



Ольга Плешкова