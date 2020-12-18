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Гулять, спать и промывать нос: татарстанцам дали советы на новогодние праздники

10:45, 18.12.2020
Гулять, спать и промывать нос: татарстанцам дали советы на новогодние праздники
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации для проведения новогодних каникул. В ведомстве рекомендуют избегать мест массового скопления людей, больше гулять на свежем воздухе, заниматься активными видами спорта, правильно питаться.

Также необходимо следить за социальной дистанцией и гигиеной рук, носить маску там, где это необходимо.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева добавила к рекомендациям промывание носа.

«Наверное, промывание носа порекомендую после посещения места с большим скоплением людей, после посещения супермаркетов и так далее. Важен также длительный сон», — добавила спикер.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал исключить «посиделки на работе».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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