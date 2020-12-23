В центре Казани пройдет велопарад Дедов Морозов

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В воскресенье, 27 декабря, в Казани пройдет ежегодный велопарад Дедов Морозов. В мероприятии сможет принять участие каждый желающий, сообщает казанское отделение фонда «Городские проекты».

Велопарад стартует у ТЦ «Кольцо» в 13.00. Участники в костюмах Деда Мороза проедут через набережную озера Кабан, улицу Баумана, Черное озеро, Лядской сад. Финиш основного маршрута велопарада намечен в парке Горького.

Участники велопарада смогут продолжить свой праздничный забег до Кремлевской набережной, главной елки Казани у «Чаши» и до бульвара «Белые цветы».

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в Казани запустили благотворительную акцию «Велодобро под елкой». Казанцы могут сдать ненужные велосипеды, а активисты отремонтируют их и передадут детям.



Татьяна Демина