Эксперты назвали главную опасность «британского» штамма коронавируса

Штамм коронавируса, обнаруженный ранее в Великобритании, распространяется быстрее, активно заражая людей. По словам экспертов, это может привести к тому, что в следующем году возрастет количество летальных исходов от этой инфекции.

По данным исследования Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, новый штамм коронавируса не осложняет и не облегчает течение болезни, сообщает Forbes.

По подсчетам ученных, из-за стремительного распространения «британского» штамма коронавируса количество госпитализированных и умерших от коронавируса в 2021 году превысит показатели текущего года.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Новый штамм коронавируса в Великобритании обнаружили в декабре. Главный врач страны Крис Уитти заявил, что распространение нового варианта коронавируса «происходит невероятно быстро».



В связи с этим Россия с 00 часов 22 декабря приостановила авиасообщение с Великобританией на неделю.

Татьяна Демина