В выходные в Татарстане ожидается метель и сильный ветер

Фото: Денис Гордийко

Синоптики прогнозируют в Татарстане метель и сильный ветер в ближайшие дни. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Завтра, 25 декабря, температура воздуха в республике понизится до -10..-15°, при прояснениях до -20°, днем морозы будут колебаться в диапазоне -6..-11.

В субботу, 26 декабря, ночью еще существенных осадков не ожидается, а температура будет держаться в пределах -12..-17°, в восточных районах при прояснениях до -21°. Однако уже днем Татарстан окажется под влиянием атмосферных фронтов северо-западного циклона. Это значит, что в республике ожидается снег, в западных районах — сильный. Порывистый ветер будет достигать 5-20 м/с, на дорогах будут образовываться снежные заносы. Температура воздуха днем составит -6..-11°.

Фото: KZN.RU

В воскресенье Татарстан по-прежнему будет находиться во власти циклона. Снег и метель сохранятся, порывы ветра составят 16-21 м/с. А вот температуры существенно повысится: ночью ожидается -6..-11°, днем -2..-7°. На дорогах сохранятся снежные заносы и гололедица.

В начале следующей недели осадки постепенно прекратятся под воздействием антициклона. 28 декабря температура ночью понизится до -9..-14°, при прояснениях до -18°, днем составит -7..-12°. 29 декабря температура продолжит понижаться: ночью до -17..-22°, в низких районах при прояснениях до -25°, днем -12..-17°.



Ранее синоптики предупреждали татарстанцев о сохранении морозной и снежной погоды.



Ольга Плешкова