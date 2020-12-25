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МЧС Татарстана предупредило о метели и сильном снеге в выходные

12:46, 25.12.2020
МЧС Татарстана предупредило о метели и сильном снеге в выходные
Фото: Максим Платонов (архив)

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило об ухудшении погоды в республике с 5 часов утра 26 декабря до 18 часов 27 декабря.

По прогнозам синоптиков РТ, в выходные в Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров. Прогнозируются сильный снег и южный ветер порывами от 15 до 21 м/с.

Фото: Олег Тихонов (архив)

На дорогах в республике ожидаются гололедица и снежные заносы.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели осадки постепенно прекратятся под воздействием антициклона.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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