МЧС Татарстана предупредило о метели и сильном снеге в выходные

Фото: Максим Платонов (архив)

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило об ухудшении погоды в республике с 5 часов утра 26 декабря до 18 часов 27 декабря.



По прогнозам синоптиков РТ, в выходные в Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров. Прогнозируются сильный снег и южный ветер порывами от 15 до 21 м/с.

Фото: Олег Тихонов (архив)

На дорогах в республике ожидаются гололедица и снежные заносы.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели осадки постепенно прекратятся под воздействием антициклона.



Татьяна Демина