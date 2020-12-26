Умер советский разведчик Джордж Блейк

Фото: пресс-бюро СВР

Умер советский разведчик, экс-офицер британской MI-6 Джордж Блейк. Ему было 98 лет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Службу внешней разведки России. Причина смерти не уточняется.

Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. В августе 1944 года Блейк стал работать в голландской секции британской разведки, потом его перевели в Сеул, где он получил задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири и Маньчжурии. В 1951 году он предложил сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.

Он продолжал сотрудничать с советской разведкой, пока в 1961 году не был вызван в Лондон и допрошен, после чего суд приговорил его к 42 годам тюрьмы. Блейк сбежал через четыре года и перебрался в Москву.