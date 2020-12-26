Районные больницы Татарстана получили 88 новых автомобилей

Районные больницы Татарстана получили 88 новых автомобилей — 53 «Лады Гранты» и 35 внедорожников УАЗ. Ключи от них сегодня представителям системы здравоохранения вручил президент РТ Рустам Минниханов.

Фото: president.tatarstan.ru

Машины были закуплены на средства федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение». Мероприятие проходило в Казани на площадке перед зданием Управления ГИБДД по РТ.

Фото: president.tatarstan.ru

В ходе вручения автомобилей Минниханов отметил, что системе здравоохранения в новогодние праздники нужно будет работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба президента РТ.

Татьяна Леухина