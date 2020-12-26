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Районные больницы Татарстана получили 88 новых автомобилей

13:36, 26.12.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане 1
Районные больницы Татарстана получили 88 новых автомобилей
Фото: president.tatarstan.ru

Районные больницы Татарстана получили 88 новых автомобилей — 53 «Лады Гранты» и 35 внедорожников УАЗ. Ключи от них сегодня представителям системы здравоохранения вручил президент РТ Рустам Минниханов.

Фото: president.tatarstan.ru

Машины были закуплены на средства федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение». Мероприятие проходило в Казани на площадке перед зданием Управления ГИБДД по РТ.

Фото: president.tatarstan.ru

В ходе вручения автомобилей Минниханов отметил, что системе здравоохранения в новогодние праздники нужно будет работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба президента РТ.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:55
    На свои нужды только используются.Один месяц бесплатныые лекарство раздали после 65 лет. Асубаевском районе кому положены были бесплатные лекарство
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