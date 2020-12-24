Татарстанский «Технотрон» запустил производство автокомпонентов в Челнах за 400 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Компания «Технотрон» при поддержке Фонда развития промышленности запустила производство деталей интерьера, экстерьера и автокомпонентов для КАМАЗа, ГАЗа и иных грузовых автомобилей на общую сумму более чем в 400 млн рублей.



Предприятие планирует в том числе выпуск экстерьера и интерьера тягачей КАМАЗ нового поколения К5 — передние бамперы, облицовочные и приборные панели. В настоящее время при сборке кабин аналогичных тягачей используют бамперы и панели от зарубежных производителей.



Заявленная годовая мощность производства — 40 тысяч машинокомплектов. Серийный выпуск продукции планируют начать уже в следующем году, сообщает ФРП.

Фото: realnoevremya.ru

В 2018 году сообщалось, что «Технотрон» получит заем в ФРП на 215 млн рублей для производства автокомпонентов.



Маргарита Головатенко