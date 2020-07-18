Житель Челнов купил в интернете золотую брошь с бриллиантами — покупка стала самой дорогой в РФ

По итогам второго квартала 2020 года интернет-продажи ювелирной продукции составили 1,1 млрд рублей. Это на 129% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российского онлайн-ретейлера Wildberries.

Самой дорогой покупкой стала золотая брошь с бриллиантами и изумрудом стоимостью 166 тыс. рублей, ее доставили покупателю в Набережные Челны.

Больше всего россиян во втором квартале интересовали украшения из золота: рост продаж составил +186%.



По итогам 2019 года общий объем продаж ювелирной продукции в России составил 241,29 млрд рублей. Татарстан занял 13-е место в списке регионов с самыми крупными объемами продаж в отрасли.