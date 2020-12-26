В Казани в субботу днем наблюдаются 7-балльные пробки

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В Казани в субботу днем (на 12.18) пробки достигли 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Длинный затор сразу из-за трех ДТП образовался от Сибирского тракта до Аграрной улицы. Пробки образовались на улицах Ершова, Вишневского, Назарбаева, Салимжанова, Лево-Булачной. Движение затруднено возле «Парк Хауса», на проспекте Ямашева, возле КГЭУ, на улице Вахитова, около «Тандема», на проспекте Ибрагимова.

Вчера МЧС Татарстана предупредило жителей республики о сильной метели с ухудшением видимости до 500—1000 метров.



Татьяна Леухина