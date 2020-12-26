В Татарстане «мусорным» регоператорам частично возместят затраты, понесенные в пандемию COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Татарстане предоставят субсидии на возмещение части затрат, возникших во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса. Правила предоставления субсидий из бюджета РТ утвердил постановлением премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, регоператорам возместят расходы на обработку, обезвреживание, захоронение , транспортировку ТКО, а также затраты на заключение договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению отходов.

Фото: realnoevremya.ru

Субсидия направлена на сохранение до 31 декабря 2024 года достигнутого регоператором показателя в 90% населения, которому предоставлена услуга по обращении с ТКО.

Ранее несколько организаций подали жалобы на регоператора ООО «УК «ПЖКХ» за то, что компания требует с них плату за вывоз мусора в период всеобщей весенней самоизоляции, когда те не работали. Подробнее — в материале «Реального времени».