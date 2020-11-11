Оппозиция не смогла отправить премьера Армении Пашиняна в отставку

В Армении из-за отсутствия кворума не состоялось внеочередное заседание парламента, созванное для рассмотрения вопроса об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил оппозиционный депутат парламента Наира Зограбян.

На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли, передает «Интерфакс».

Организаторы митинга с требованием отставки Пашиняна попросили протестующих разойтись по домам и следить за развитием событий. Однако у здания парламента начались стычки демонстрантов с полицией, в ход пошли дымовые шашки, передает «РИА Новости».

Сегодня митингующие в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение с Баку. Ему дали время до полуночи среды на добровольную отставку.

