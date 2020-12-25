В Татарстане достроили еще один соципотечный дом в «Салават купере»

В Татарстане достроен еще один соципотечный дом в жилом комплексе «Салават купере». Дом на 255 квартир получил заключение о соответствии.

Речь идет о доме №4-5, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Получив заключение о соответствии, застройщик может начать процедуру введения дома в эксплуатацию, а значит скоро 255 семей смогут получить жилье в новом доме.

Общая площадь 18-этажного здания составила 27,2 тыс. кв. метров. Территория дома благоустроена — предусмотрены детские площадки, тротуары, установлены скамейки, выполнены мероприятия по озеленению.

Напомним, в «Салават купере» откроется школа с двумя бассейнами. В следующем году будет благоустроен парк.