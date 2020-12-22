В «Салават купере» откроют новую школу с двумя бассейнами

В микрорайоне «Салават купере» достроили новую школу. На итоговую проверку учреждения вышли инспекторы Госстройнадзора РТ.

Трехэтажная школа площадью 24625,2 кв. метра рассчитана на 1224 ученика. По проекту, помимо классов, в школе есть физкультурно-спортивные зоны, два бассейна, помещение для проведения мероприятий.

Инспекторы проверят здание на соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, выполнение строительно-монтажных работ, монтаж инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории.

Сейчас в школе идут пусконаладочные работы инженерных систем, расставляется мебель, проверяется санитарное состояние воды в бассейне. После проверки школе будет выдано заключение о соответствии проектной документации, что дает застройщику право получить ввод на эксплуатацию объекта.



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Ольга Плешкова