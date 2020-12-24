Мэрия Казани собирается обустроить парк в «Салават купере» в 2021 году
В 2021 году власти Казани собираются благоустроить парк в микрорайоне «Салават купере». Также там должна открыться еще одна школа.
Проектирование парка было завершено в этом году, рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.
«Могу заверить, что на следующий год мы этот парк для жителей обязательно сделаем», — приводит слова градоначальника сайт мэрии Казани.
Напомним, что о строительстве парка начали говорить в начале 2020 года. Обсуждение концепции благоустройства началось в сентябре.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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