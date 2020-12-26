«Нижнекамскнефтехим» на открытии елочного городка запустил праздничный салют

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске в парке Нефтехимиков прогремел праздничный салют. Такой подарок жителям города преподнес «Нижнекамскнефтехим» в честь открытия елочного городка. В течение двух дней до этого по городу курсировал тематический микроавтобус, в котором разъезжали сказочные персонажи и приглашали всех жителей на новогоднее представление.

В этом году нефтехимическая компания вновь порадовала жителей города интересной праздничной программой. У входа в парк гостей встречали необычные персонажи уличного театра «Огненные люди» из Москвы — Фьёки и Бубучен.



Гигантские сказочные существа многим пришлись по душе — и маленькие, и взрослые нижнекамцы с удовольствием фотографировались с ними и выполняли шуточные задания. Основное действо праздника развернулось на сцене в 18 часов. Зрителей приветствовали мультипликационные персонажи и танцоры ансамбля танца «ИрНас». Затем на сцене появились долгожданные Дед Мороз и Снегурочка. Поздравить нижнекамцев с наступающим Новым годом также приехали руководители города и «Нижнекамскнефтехима».

— Пусть уходящий год унесет все испытания, которые выпали на нашу долю, а Новый год подарит благополучие, счастье и возможность реализовать все задуманное. В парке Нефтехимиков мы на все новогодние каникулы организовали большую программу развлечений для горожан. Милости просим, — подчеркнула помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

— 2020 год был непростой, мы все преодолевали трудности, связанные с коронавирусной инфекцией. Я выражаю благодарность НКНХ за оказываемую помощь медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Поздравляю всех с Новым 2021 годом, желаю крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья, — обратился к гостям праздника заместитель главы НМР, заместитель мэра Нижнекамска Тимур Гареев.

Выступающие отметили, что парк Нефтехимиков появился в городе одним из первых и стал любимым местом отдыха горожан. После официальных поздравлений в разгар концертной программы в небе прогремел праздничный салют. Праздник продолжился на различных площадках елочного городка. Детей развлекали ростовые куклы известных персонажей. Здесь же была организована ярмарочная торговля, где можно было купить шашлык, выпечку и горячий чай. Особый восторг у юных нижнекамцев вызвала сверкающая огнями 26-метровая новогодняя елка, а также ледяные горки, чаши и лабиринты.

Для любителей потанцевать и попеть организаторы праздника приготовили концертную программу — для них выступила женская вокальная группа Yuki из Казани. Музыкальную волну подхватила новогодняя дискотека от столичного ди-джея.