В Казани открылся реконструированный КЦ «Чулпан» и новый бульвар рядом

Сегодня в Казани открыли обновленный культурный центр «Чулпан» в Приволжском районе. Между КЦ «Чулпан» и ТЦ «Проспект» также появился пешеходный бульвар, где в преддверии Нового года расположился елочный городок.

Здание культурного центра «Чулпан» на проспекте Победы было построено в 1992 году как кинотеатр. Затем его реорганизовали в культурный центр. С течением времени здание и коммуникации износились. Реконструкция началась в апреле 2019 года.



Сейчас здесь появились комфортные репетиционные зоны, оснащенные по последнему слову техники, современный зрительный зал на 450 человек, 4 хореографических класса со специальным амортизационным покрытием на полу и многое другое. Олагорожена прилегающая территория, где ранее велась стихийная торговля, появился пешеходный бульвар.

В здании будут располагаться профессиональный хореографический ансамбляь танца «Казань», здесь будут проходить мероприятия Казанской городской филармонии, оркестра народных инструментов «Казан нуры» и еще тридцати солистов-вокалистов. Здесь же откроют детскую филармонию с детской школой-студией при ансамбле танца «Казань», оркестром народных инструментов, театром мюзиклов, вокальными коллективами, сообщается на сайте исполкома Казани.

Ранее «Реальное время» сообщало о завершении реконструкции культурного центра «Чулпан».



Ольга Плешкова