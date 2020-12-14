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В Казани завершается реконструкция культурного центра «Чулпан» — фото

01:34, 14.12.2020
В Казани завершается реконструкция культурного центра «Чулпан» — фото
Фото: instagram.com/tigp_rt

В Казани завершается реконструкция культурного центра «Чулпан». Работы находятся на финальном этапе. «Татинвестгражданпроект» показал, как выглядит обновленный центр внутри.

После завершения реконструкции в КЦ «Чулпан» откроются современные репетиционные зоны, зрительный зал на 450 человек, 4 хореографических класса со специальным амортизационным покрытием на полу и многое другое.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
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