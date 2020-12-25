В Заинском районе Татарстана нашли африканскую чуму свиней

В Карамалинском, Багряжском и Елховском охотхозяйствах Заинского района Татарстана вчера при исследованиях проб от добытых по путевкам кабанов была выявлена африканская чума свиней. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии кабинета министров РТ.



Диагноз был подтвержден сегодня Татарской межрегиональной ветеринарной лабораторией.

По правилам ликвидации очагов АЧС проводится изъятие и отчуждение свиней и свиноводческой продукции в первой угрожаемой зоне эпизоотического очага. Стоимость животных компенсируют по рыночной стоимости на момент изъятия в соответствии с живым весом животных и весом продукции.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об установлении карантина из-за заболевания диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой его распространения. Эпизоотический очаг определен в границах национального парка «Нижняя Кама», где недавно выявили АЧС.