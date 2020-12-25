В Татарстане ввели карантин из-за заболевания диких кабанов африканской чумой свиней

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об установлении карантина из-за заболевания диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой его распространения. Он введен с 24 декабря и до особого распоряжения.

Эпизоотический очаг определен в границах национального парка «Нижняя Кама», где недавно выявили АЧС. Первая угрожаемая зона определена в пределах грани сел Большие Армалы, Лекарево и Танайка Елабужского района, а также поселка Пробуждение Нижнекамского района. Вторая угрожаемая зона — в границах Агрызского, Азнакаевского, Альметьевского, Елабужского, Заинского, Кукморского, Мамадышского, Менделеевского. Мензелинского, Муслюмовского Нижнекамского, Новошешминского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Сармановского, Тукаевского, Тюлячинского, Черемшанского, Чистопольского районов.



Ранее в Елабужском районе Татарстана, недалеко от села Танайка, были обнаружены трупы диких кабанов. Анализы подтвердили у них наличие африканской чумы свиней. В связи с этим в районе в 5-километровой зоне были выставлены посты сотрудников отдела внутренних дел для ограничения доступа людей и животных.