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В Татарстане ввели карантин из-за заболевания диких кабанов африканской чумой свиней

16:29, 25.12.2020
В Татарстане ввели карантин из-за заболевания диких кабанов африканской чумой свиней
Фото: pxhere.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об установлении карантина из-за заболевания диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой его распространения. Он введен с 24 декабря и до особого распоряжения.

Эпизоотический очаг определен в границах национального парка «Нижняя Кама», где недавно выявили АЧС. Первая угрожаемая зона определена в пределах грани сел Большие Армалы, Лекарево и Танайка Елабужского района, а также поселка Пробуждение Нижнекамского района. Вторая угрожаемая зона — в границах Агрызского, Азнакаевского, Альметьевского, Елабужского, Заинского, Кукморского, Мамадышского, Менделеевского. Мензелинского, Муслюмовского Нижнекамского, Новошешминского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Сармановского, Тукаевского, Тюлячинского, Черемшанского, Чистопольского районов.

Ранее в Елабужском районе Татарстана, недалеко от села Танайка, были обнаружены трупы диких кабанов. Анализы подтвердили у них наличие африканской чумы свиней. В связи с этим в районе в 5-километровой зоне были выставлены посты сотрудников отдела внутренних дел для ограничения доступа людей и животных.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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