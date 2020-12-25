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Трафик в торговых моллах Казани снизился на 20%

17:40, 25.12.2020
Трафик в торговых моллах Казани снизился на 20%
Фото: Максим Платонов

По итогам 2020 года индекс промпроизводства Казани составил 101,5% к прошлому году. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на пресс-конференции.

Есть отрасли, которые «упали» до 40%, — общепит (-30%), трафик в торговых моллах снизился на 20%, розничная торговля потеряла 7%.

Ранее председатель городского Комитета экономического развития Артур Валиахметов спрогнозировал рост индекса промпроизводства в пределах 4% ежегодно. Инвестиции в основной капитал казанских предприятий в этом году составят 159,7 млрд рублей, а в 2023-м — 196 млрд рублей.

Бизнес Татарстан
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