Хуснуллин предложил продлить программу льготной ипотеки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (на фото — Марат Хуснуллин)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил продлить для россиян программу льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года. По его словам, она способствует сбалансированному развитию рынка.



«Как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше», — цитирует РБК Хуснуллина. Вице-премьер обратил внимание, что программа льготной ипотеки положительно влияет на развитие России и реализацию национальных проектов.



Фото: realnoevremya.ru

Хуснуллин отметил, что рост цен на жилье в России связан не столько с льготными условиями ипотеки, сколько с переходом граждан на эскроу-счета.



Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки под 6,5% следует своевременно завершить. По ее словам, это позволит избежать «пузырей» на финансовом рынке.



Татьяна Демина