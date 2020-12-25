Греф не поддержал продления программы льготной ипотеки, за которую выступил Минниханов

Глава Сбербанка Герман Греф выступил против продления программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года, о котором президента России Владимира Путина ранее попросил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Из нее [программы субсидирования ипотеки] надо выходить, безусловно. Когда выходить — вопрос открытый. Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать», — цитирует ТАСС слова Грефа.

По словам главы Сбербанка, программа льготной ипотеки под 6,5% стала «умным шагом» российского правительства: она помогла предотвратить широкое распространение кризиса в экономике страны.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов 23 декабря попросил президента РФ Владимира Путина продлить программу льготной ипотеки. Он считает, что без этой программы достичь показателей нацпроектов будет сложно.



Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что правительство РФ примет решение по льготной ипотеке в июле следующего года. Он планирует продвигать идею продления программы и после июля 2021 года.



Татьяна Демина