Власти Казани не намерены проводить транспортную реформу
Власти Казани намерены в дальнейшем развивать существующую систему общественного транспорта. На вопрос «Реального времени» о том, будет ли в столице Татарстана проведена новая транспортная реформа, ответил мэр города Ильсур Метшин.
Градоначальник заявил, что считает нужным проводить в Казани не транспортную реформу, а развивать уже существующую систему. В числе развития — появление на дорогах метробусов. В исполкоме считают, что развитие городского транспорта позволит казанцам беспрепятственно перемещаться от периферии до центра.
Ранее власти Казани подтвердили планы запустить из ЖК «Салават купере» метробус.
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