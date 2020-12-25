Власти Казани не намерены проводить транспортную реформу

Власти Казани намерены в дальнейшем развивать существующую систему общественного транспорта. На вопрос «Реального времени» о том, будет ли в столице Татарстана проведена новая транспортная реформа, ответил мэр города Ильсур Метшин.

Градоначальник заявил, что считает нужным проводить в Казани не транспортную реформу, а развивать уже существующую систему. В числе развития — появление на дорогах метробусов. В исполкоме считают, что развитие городского транспорта позволит казанцам беспрепятственно перемещаться от периферии до центра.

Фото: kzn.ru

Ранее власти Казани подтвердили планы запустить из ЖК «Салават купере» метробус.



Ольга Плешкова