Президент Татарстана подписал закон о введении новой системы налогообложения

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о введении в Татарстане патентной системы налогообложения. Документ опубликован на официальном сайте главы республики.



Согласно закону, он вступает в силу после истечения одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения. Документ был опубликован сегодня.

Ранее закон о переходе на патентную систему налогообложения приняли в Госсовете РТ. Как сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, в Татарстане в сфере торговли, общепита, транспортных и бытовых услуг около 95% предпринимателей могут отказаться от ЕНВД и перейти на патентную систему (ПСН).