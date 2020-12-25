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Президент Татарстана подписал закон о введении новой системы налогообложения

15:12, 25.12.2020
Президент Татарстана подписал закон о введении новой системы налогообложения
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о введении в Татарстане патентной системы налогообложения. Документ опубликован на официальном сайте главы республики.

Согласно закону, он вступает в силу после истечения одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения. Документ был опубликован сегодня.

Ранее закон о переходе на патентную систему налогообложения приняли в Госсовете РТ. Как сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, в Татарстане в сфере торговли, общепита, транспортных и бытовых услуг около 95% предпринимателей могут отказаться от ЕНВД и перейти на патентную систему (ПСН).

Общество Татарстан
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