Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна приговорили к 15 годам колонии

Фото: скриншот видео youtube.com

Подольский горсуд Московской области приговорил экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 15 годам лишения свободы.

Отбывать наказание чиновник будет в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».

Также Шестуну суд назначил штраф в размере 49 млн рублей и на восемь лет лишил его права занимать должности на госслужбе.

Приговор чиновнику вынесен более чем на 500 страницах. Его оглашение судьей заняло пять дней.

Напомним, Шестун был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении полномочий. Следствие считает, что в период с 2008 по 2014 год он передал ООО «Центр» четыре земельных участка, чем нанес ущерб бюджету муниципалитета на сумму свыше 62 млн рублей.

Татьяна Демина