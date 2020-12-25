Новости происшествий

14:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна приговорили к 15 годам колонии

13:35, 25.12.2020
Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна приговорили к 15 годам колонии
Фото: скриншот видео youtube.com

Подольский горсуд Московской области приговорил экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 15 годам лишения свободы.

Отбывать наказание чиновник будет в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».

Также Шестуну суд назначил штраф в размере 49 млн рублей и на восемь лет лишил его права занимать должности на госслужбе.

Приговор чиновнику вынесен более чем на 500 страницах. Его оглашение судьей заняло пять дней.

Напомним, Шестун был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении полномочий. Следствие считает, что в период с 2008 по 2014 год он передал ООО «Центр» четыре земельных участка, чем нанес ущерб бюджету муниципалитета на сумму свыше 62 млн рублей.

Татьяна Демина
Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем