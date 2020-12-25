В России за сутки выявили более 29 тысяч новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России выявили 29 018 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 2 992 706 россиян.
Умерли от COVID-19 за сутки 563 человека. Всего жертвами коронавируса стали 53 659 россиян.
Выздоровели за сутки 27 397 пациентов, с начала пандемии — 2 398 254.
Напомним, что накануне суточный прирост пациентов с коронавирусом в России составил 29 935 человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым