В России за сутки выявили более 29 тысяч новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявили 29 018 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 2 992 706 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от COVID-19 за сутки 563 человека. Всего жертвами коронавируса стали 53 659 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Выздоровели за сутки 27 397 пациентов, с начала пандемии — 2 398 254.

Напомним, что накануне суточный прирост пациентов с коронавирусом в России составил 29 935 человек.



Татьяна Демина