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В России за сутки выявили более 29 тысяч новых случаев коронавируса

11:24, 25.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили более 29 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в России выявили 29 018 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 2 992 706 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от COVID-19 за сутки 563 человека. Всего жертвами коронавируса стали 53 659 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Выздоровели за сутки 27 397 пациентов, с начала пандемии — 2 398 254.

Напомним, что накануне суточный прирост пациентов с коронавирусом в России составил 29 935 человек.

Татьяна Демина
Общество
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