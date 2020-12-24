В России за сутки выявили почти 30 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 29 935 новых случаев коронавируса, такие данные приводит оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 2 963 688 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Выздоровели за сутки 26 890 пациентов с COVID-19, с начала пандемии — 2 370 857 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки в стране зафиксировано 635 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 53 096 человек.

Татьяна Демина