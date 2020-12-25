Умер бывший вице-мэр Набережных Челнов и экс-глава Менделеевского района Рустам Гафаров

Фото: пресс-служба администрации Менделеевского района

Сегодня ночью в возрасте 73 лет умер бывший вице-мэр Набережных Челнов, экс-депутат Госсовета Татарстана второго созыва Рустам Гафаров, сообщает портал Chelny-biz.ru.

Известно, что он серьезно болел. Умер Гафаров в больнице скорой медицинской помощи в Челнах.

Сообщается, что похоронят бывшего вице-мэра в Набережных Челнах.

С 1990 по 1999 годы Гафаров находился в должности заместителя мэра автограда, был первым вице-мэром. Потом он стал главой администрации Менделеевского района РТ, на должности пробыл до 2005 года. Избирался депутатом Государственного совета РТ второго созыва.

Татьяна Демина