«Нэфис» погасил долг перед «Татнефтью» на 21,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В группе «Нефис» сообщили, что долг перед «Татнефтью» в 21,5 млрд рублей погашен. Деньги для этого были заняты в «Газпромбанке».

Кредит предоставлен на 12 лет, сообщает пресс-служба компании. «Кроме того, банк предоставил ГК «Нэфис» оборотное финансирование», — говорится в пресс-релизе.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Татнефть» выкупила кредитные обязательства группы в 2018 году.

Ранее «Реальное время» писало, как «Нэфис» смог отбиться от притязаний Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Оно добивалось признания обанкротившегося «Татфондбанка» залоговым кредитором Завода по производству синтетических моющих средств.