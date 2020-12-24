«Нэфис» погасил долг перед «Татнефтью» на 21,5 млрд рублей
В группе «Нефис» сообщили, что долг перед «Татнефтью» в 21,5 млрд рублей погашен. Деньги для этого были заняты в «Газпромбанке».
Кредит предоставлен на 12 лет, сообщает пресс-служба компании. «Кроме того, банк предоставил ГК «Нэфис» оборотное финансирование», — говорится в пресс-релизе.
«Татнефть» выкупила кредитные обязательства группы в 2018 году.
Ранее «Реальное время» писало, как «Нэфис» смог отбиться от притязаний Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Оно добивалось признания обанкротившегося «Татфондбанка» залоговым кредитором Завода по производству синтетических моющих средств.ПромышленностьЭкономикаФинансы Татарстан
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