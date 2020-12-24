В Татарстане подвели итоги конкурса «Руководитель года»
В Татарстане подвели итоги республиканского конкурса «Руководитель года». Мероприятие прошло в «Корстоне».
«Благодаря профессиональной и целеустремленной команде мы продолжаем выполнять стоящие перед нами задачи по развитию республики и улучшению жизни наших граждан», — приводит слова Рустама Минниханова пресс-служба президента РТ.
Лауреатами конкурса «Руководитель года — 2020» стали:
- в номинации «За высокую конкурентоспособность»
Хабутдинова Гюзель Мударисовна — директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», г. Нижнекамск;
Яруллин Радик Фаритович — директор АО «Полиматиз», г. Елабуга;
- в номинации «За инвестиционную активность»:
Алин Владимир Львович — генеральный директор ООО «Август-Алабуга», г. Елабуга;
Салахов Илшат Илгизович — генеральный директор АО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск;
Егоров Андрей Юрьевич — директор МУП «Водоканал», г. Казань;
- в номинации «За достижения в инновационной деятельности»:
Кульмяков Игорь Викторович — генеральный директор ООО «Научное производственное объединение вычислительных систем» (в составе группы компаний ICL), г. Казань;
Каримов Ханафи Хамитович — генеральный директор АО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод», Мензелинский муниципальный район;
- в номинации «За высокую социальную ответственность»:
Юмангулов Алексей Рашидович — директор ООО «Нижнекамская ТЭЦ», г. Нижнекамск;
Зарипов Руслан Рустамович — директор ООО «РусРемСтрой», г. Казань;
Гараев Рузаль Баязитович — директор ООО «Арское АТП», г. Арск;
- в номинации «За активное развитие кадрового потенциала»:
Анисимов Леонид Витальевич — генеральный директор ООО «Грань», г. Казань;
Анисимов Константин Владимирович — генеральный директор ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан», г. Елабуга;
- в номинации «За успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса»:
Сафина Лэйла Дамировна — исполнительный директор ООО «Фабрика качества», г. Казань;
Самойлов Владимир Васильевич — директор ООО «Научно-технический центр «Автоматизация, измерения, инжиниринг», г. Альметьевск;
Нурутдинов Рустем Талгатович — директор ООО «Закамье-Агро», Чистопольский муниципальный район;
- в номинации «За цифровую трансформацию предприятия»:
Макаров Евгений Геннадьевич — главный конструктор ПАО «КАМАЗ» ‒ директор Научно-технического центра, г. Набережные Челны;
Сулейманов Рифнур Хайдарович — директор АО «Татэнергосбыт», г. Казань;
Маковеев Константин Владимирович — директор ООО «ПМК», Сабинский муниципальный район.
Напомним, сегодня генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова наградили медалью РТ «За доблестный труд».
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