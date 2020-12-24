Генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова наградили медалью РТ «За доблестный труд»

Фото: пресс-служба президента РТ

В Казани традиционно объявили лауреатов республиканского конкурса «Руководитель года-2020». Торжественная церемония награждения лучших руководителей Татарстана прошла сегодня вечером в зале казанского «Корстона». 17 самых эффективных топ-менеджеров региона, представляющих сферы нефтехимии, энергетики, машиностроения, строительства, ЖКХ и IT-технологий получили памятные нагрудные знаки.

В рамках конкурса из рук президента республики Рустама Минниханова медаль РТ «За доблестный труд» получил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Его наградили за большой вклад в развитие энергетической отрасли республики и многолетний плодотворный труд.

В этом году конкурс «Руководитель года» проводился по 7 номинациям. Номинантами конкурса стали 82 руководителя предприятий и организаций, которые обеспечили вместе со своими коллективами высокий уровень показателей предприятия.