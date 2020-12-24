Банкам рекомендовали не выселять должников до конца марта 2021 года

Банк России продлил срок своих рекомендаций не выселять россиян из квартир за долги до 31 марта 2021 года. Об этом говорится в информационном письме регулятора о продлении отдельных мер по ограничению последствий распространения коронавирусной инфекции.

Так, регулятор рекомендовал принять меры, которые приостановят до 31 марта 2021 года включительно процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторы ранее обратили взыскание, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Регулятор ранее рекомендовал не выселять должников до 31 декабря 2020 года.

В ноябре Центробанк предложил создать единую платформу с банками, где можно будет проверить клиентов на риск обналичивания или отмывания денег.



Татьяна Леухина