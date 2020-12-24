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Банкам рекомендовали не выселять должников до конца марта 2021 года

19:23, 24.12.2020

Банк России продлил срок своих рекомендаций не выселять россиян из квартир за долги до 31 марта 2021 года. Об этом говорится в информационном письме регулятора о продлении отдельных мер по ограничению последствий распространения коронавирусной инфекции.

Так, регулятор рекомендовал принять меры, которые приостановят до 31 марта 2021 года включительно процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторы ранее обратили взыскание, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Регулятор ранее рекомендовал не выселять должников до 31 декабря 2020 года.

В ноябре Центробанк предложил создать единую платформу с банками, где можно будет проверить клиентов на риск обналичивания или отмывания денег.

Татьяна Леухина
ОбществоЭкономикаБанки
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