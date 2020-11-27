В ЦБ предложили способ избавить банки от сомнительных клиентов
Центробанк предложил создать единую платформу с банками, где можно будет проверить клиентов на риск обналичивания или отмывания денег. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поправок.
На платформе банки будут распределять клиентов по трем зонам — в красную, желтую или зеленую. Например, тем, кто попадет в красную, нельзя будет открывать новые счета, проводить любые операции и использовать системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и системы быстрых платежей (СБП).
«Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций», — пояснил представитель ЦБ.
Ранее Банк России спрогнозировал рост хищений денег со счетов клиентов банков во второй половине 2020 года. Регулятор ждет принятия закона, который позволит ему самому блокировать мошеннические сайты.Экономика
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