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Миллиардер Лисин занял первое место в российском списке Forbes

17:44, 24.12.2020
Миллиардер Лисин занял первое место в российском списке Forbes
Фото: kremlin.ru

Совладелец НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по версии журнала Forbes. Издание оценивает состояние бизнесмена в $26,1 миллиарда.

Лисин обошел президента «Норникеля» Владимира Потанина, пишет Forbes. Со среды состояние Лисина выросло на $187 млн. Совладелец НЛМК богатеет на фоне роста акций Новолипецкого металлургического завода.

Фото: kremlin.ru

В то же время состояние Потанина сократилось на $351 млн из-за дешевеющих акций «Норникеля».

Замыкает тройку богатейших жителей России совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние составляет $22,8 миллиарда.

Бизнес
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