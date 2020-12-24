Миллиардер Лисин занял первое место в российском списке Forbes
Совладелец НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по версии журнала Forbes. Издание оценивает состояние бизнесмена в $26,1 миллиарда.
Лисин обошел президента «Норникеля» Владимира Потанина, пишет Forbes. Со среды состояние Лисина выросло на $187 млн. Совладелец НЛМК богатеет на фоне роста акций Новолипецкого металлургического завода.
В то же время состояние Потанина сократилось на $351 млн из-за дешевеющих акций «Норникеля».
Замыкает тройку богатейших жителей России совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние составляет $22,8 миллиарда.Бизнес
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