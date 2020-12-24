Рыбаков призвали к внимательности: в эту зиму часть Волги в Татарстане не покроется льдом

Фото: МЧС Татарстана (архив)

МЧС Татарстана призвало рыбаков быть внимательными и осторожными на льду Волги в Верхнеуслонском и Лаишевском районах Татарстана. Из-за подготовки к строительству моста там будет постоянно поддерживаться открытый участок воды.

Он появится по правому краю от н.п. Бакча-Сарай до н.п. Шеланга Верхнеуслонского района, а по левому берегу — ниже н.п. Боровое Матюшино до н.п. Орел Лаишевского района. По воде будут двигаться речные суда. Для безопасности на льду будут выставлены предупреждающие знаки.

Любителей зимней рыбалки призывают к осторожности при передвижении по льду в районе движения речных судов. Рекомендуется проверять толщину и прочность льда и иметь при себе острые предметы (большие гвозди, «кошки»), которые помогут выбраться из воды при проваливании под лед.

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Ольга Плешкова