Новости общества

23:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане рассказали о дорожном строительстве в 2021 году — видео

21:33, 21.12.2020
В Татарстане рассказали о дорожном строительстве в 2021 году — видео
Фото: скриншот

В Татарстане обсудили планы по дорожному строительству, которые придется реализовывать в 2021 году. Главным проектом станет возведение объездной трассы вокруг Набережных Челнах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Также начнется строительство трассы М-12 Москва — Казань, обхода Казани и моста через Свиягу.

Ранее сообщалось, что на время строительства трассы М-12 будет создано около 80 тысяч рабочих мест.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем