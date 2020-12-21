В Татарстане рассказали о дорожном строительстве в 2021 году — видео

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В Татарстане обсудили планы по дорожному строительству, которые придется реализовывать в 2021 году. Главным проектом станет возведение объездной трассы вокруг Набережных Челнах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Также начнется строительство трассы М-12 Москва — Казань, обхода Казани и моста через Свиягу.

Ранее сообщалось, что на время строительства трассы М-12 будет создано около 80 тысяч рабочих мест.

