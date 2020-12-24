Что смотрят на Рождество: топ праздничных фильмов в пяти странах

В ночь с 24 на 25 декабря в большинстве христианских стран отмечается Рождество. По сути для многих стран это — не только религиозный, но и главный светский праздник, в связи с чем огромный пласт культуры связан именно с Рождеством. В том числе культуру страны отражают и рождественские фильмы.

«Реальное время» выясняет, какие фильмы считаются «традиционными» в разных странах. Конечно, в некоторой степени это — обобщение, ведь, к примеру, далеко не всем россиянам нравится «Ирония судьбы» — тем не менее не считать этот фильм атрибутом Нового года в России было бы странным. То же самое касается и других стран — каждый смотрит свое, а многие фильмы, например «Один дома», скорее международные. Мы попытаемся найти именно традиционные национальные фильмы.

США: «Эта замечательная жизнь»

Учитывая, что США — место нахождения основных киностудий мира, многие фильмы производства этой страны известны по всей планете. Однако традиционным рождественским фильмом считается не так широко известный, к примеру, в России фильм «Эта замечательная жизнь».

Это — своего рода американская классика. Он был снят еще в 1947 году, а в 1986 году колоризован. Фильм снят по книге «Величайший подарок» Филипа Ван Дорена Стерна, и его завязка далека от рождественской сказки. Многочисленные проблемы главного героя заставляют его задуматься о самоубийстве накануне Рождества. Весь фильм ангел, призванный спасти главного героя, показывает ему, как плохо было бы в родном городке, если бы там не жил главный герой.

Фото: ru.wikipedia.org

С фильмом связана забавная, но отчасти грустная история: изначально он провалился в прокате, в связи с чем в 1974 году авторские права не были продлены. Поэтому фильм попал в общественный доступ (авторские отчисления можно было не платить), и его стали регулярно показывать по телевидению. Это и привело к тому, что сейчас «Эта замечательная жизнь» считается главным рождественским фильмом в США.

Великобритания: «Реальная любовь»

Выделить какой-либо классический британский рождественский фильм довольно сложно — учитывая, что язык тот же, что и в США, местным фильмам тяжело конкурировать с американскими. Тем не менее в 2003 году вышла «Реальная любовь», которая стала очень популярна перед Рождеством.

В фильме снялось довольно много известных актеров — Хью Грант, Кира Найтли, Алан Рикман, Эмма Томпсон, Лиам Нисон, Колин Ферт. «Реальная любовь», как часто бывает с рождественскими фильмами (вспомнить те же «Елки»), состоит из девяти параллельных историй, развивающихся незадолго до Рождества.

В отличие от «Этой замечательной жизни» с прокатом у «Реальной любви» все было хорошо. В 2004 году релиз на DVD стал самым популярным на территории Великобритании. Общие сборы составили почти 250 млн долларов при бюджете в 40 млн долларов.

Германия и Чехия: «Три орешка для Золушки»

Традиционный сразу для нескольких европейских стран рождественский фильм — «Три орешка для Золушки», снятый в 1973 году в ГДР и Чехословакии. В фильме — красивые съемки в красивых местах: около горного хребта Шумава, в замке Морицбург неподалеку от Дрездена, в замке около чешского Пльзеня.

Фильм является, можно сказать, интерпретацией сказки братьев Гримм «Золушка» — он основан на переделанной версии классической сказки. Основные отличия от классической версии — превращения происходят не с помощью феи-крестной, а благодаря трем волшебным орешкам, о которых и говорится в названии фильма.

Фото: ru.wikipedia.org

Фильм, как уже говорилось, является традиционным сразу для нескольких стран, не только для Германии и Чехии, но и, к примеру, для Норвегии. Популярность его сравнима с «Иронией судьбы»: в Германии несколько лет назад «Три орешка для Золушки» в рождественские и новогодние праздники показали 14 раз.

Франция: «Дед Мороз — отморозок»

Во Франции — свои представления о кино, и традиционный фильм тут тоже довольно нетипичный для этого жанра. Хотя его популярность не столь абсолютна, как у «Трех орешков для Золушки» или «Этой замечательной жизни», все же вряд ли можно встретить француза, который не знает о фильме со странным названием «Дед Мороз — отморозок».

Фильм 1982 года снят в гротескном стиле и рассказывает о встрече Рождества несколькими людьми, пользующимися услугами психологической помощи, а также самих сотрудников службы психологической помощи. Комедия — довольно абсурдна, полна странных ситуаций, да и вообще, не факт, что понравится «неподготовленному» зрителю. Тем не менее фильм довольно популярен, в 1994 году в США даже сняли ремейк под названием «Рождество психов» со Стивом Мартином, Адамом Сэндлером и Левом Шрайбером.

Италия: «Рождественские каникулы»

Трудно выделить какой-то один фильм и на территории Италии. Фильмы с рождественской тематикой снимаются там довольно регулярно. Тем не менее есть один фильм, с которого пошла сама традиция регулярной съемки праздничных фильмов. Это комедия «Рождественские каникулы», вышедшая в 1983 году.

По сюжету фильма на горнолыжном курорте Кортина д’Ампеццо в Доломитовых Альпах встречаются влиятельные семьи из Рима и Милана, чтобы вместе провести рождественские каникулы. Фильм рассказывает об их взаимоотношениях. После этого фильма вышло еще около 15 фильмов с подобным названием (Vacanze di Natale), а позже для ежегодных итальянских рождественских фильмов даже придумали специальный термин Cinepannetone, который произошел от слов «кино» и «панеттоне» — названия традиционного миланского рождественского кулича.

Максим Матвеев