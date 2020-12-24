«Рождественский фестиваль» в Казани: «органное» кино и любимая «Ирония судьбы»

Фото: БКЗ (оркестр Анны Гулишамбаровой)

26 декабря в Большом концертном зале имени С. Сайдашева открывается «Рождественский фестиваль». Семь концертов пройдут до и после Нового года, все они будут посвящены праздникам и музыке, которая неизменно сопровождает приятные события в жизни.

Открытием фестиваля станет программа «Венский вальс», подготовленная камерным оркестром «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой. Солистами выступят Айсылу Сальманова и Ильдар Рахимов, которые исполнят произведения титулованного «короля вальса» Иоганна Штрауса. Концерты также запланированы 27 и 30 декабря и с 3 по 6 января. Завершится фестиваль «Органным иллюзионом» — заслуженная артистка Татарстана, главный органист московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина и саксофонистка Мария Шумарина пригласят слушателей в мир кино.

— Несмотря на то, что в этом году нам разрешено пригласить только половину зрительного зала, артисты, музыканты, режиссеры и все-все готовятся к «Рождественскому фестивалю» с полной отдачей. Программы максимально разнообразные, яркие, праздничные. Учитывая специфику зала, они базируются на классической музыке, однако будут доступны для любого слушателя — и подготовленного, и неподготовленного, и искушенного, и новичка. «Рождественский фестиваль» будет вдохновением и для наших постоянных гостей, и для тех, кто придет к нам впервые. Мы уверены, однажды попав на наши программы, новые слушатели влюбятся и придут еще, — рассказала «Реальному времени» заместитель директора БКЗ Екатерина Салюкина.

Она также отметила, что все концерты радуют разнообразием стилей и жанров — от Баха до «Розовой пантеры», от музыки Микаэла Таривердиева к фильму «Ирония судьбы, или С легким паром» до саундтрека к «Игре престолов» — каждый найдет и услышит что-то свое, любимое. Впервые в этом году в «Рождественском фестивале» пройдет концерт в стиле Neoclassic — «Новогодний киномикс» — с авторскими аранжировками на темы саундтреков к фильмам. В нем участвует пианистка Наталья Железных, квартет струнных инструментов, виброфон и ударные.

Фото: БКЗ (Наталья Железных)

Анна Тарлецкая