Легионеры «Салавата Юлаева» — самые высокооплачиваемые в КХЛ. Казанский «Ак Барс» на втором месте

Издание «Спорт-Экспресс» подсчитало зарплаты, самых высокооплачиваемых хоккеистов в Континентальной лиге. 41 из них оказались иностранцами.

Сейчас в КХЛ играют 95 легионеров, которые в общей сложности увозят на родину 4,081 миллиарда рублей. Средняя заработная плата иностранного хоккеиста составляет около 43 миллионов рублей в год.

Самой тяжелой платежкой для иностранцев располагает уфимский «Салават Юлаев» — его пять легионеров все вместе получают 370 миллионов рублей в год.

Больше всех получает Теему Хартикайнен — у него 90 миллионов рублей в год. Голкипер Юха Метсола и защитник Филип Ларсен получают по 80 миллионов рублей. А еще два нападающих, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд, имеют контракт на 60 миллионов в год.

Второе место делят казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив», которые выплачивают своим легионерам 325 миллионов («Ак Барс» был посчитан вместе с зарплатой Джастина Азеведо, с которым вскоре может быть разорвано соглашение). На третьем месте — питерский СКА, который платит своим иностранцам 320 миллионов.

«Спорт-Экспресс»



