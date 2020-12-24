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В 2020 году сбылось максимальное количество шок-прогнозов аналитиков

11:43, 24.12.2020
В 2020 году сбылось максимальное количество шок-прогнозов аналитиков
Фото: forbes.ru

В 2020 году сбылось 40% «шокирующих» прогнозов аналитиков датского Saxo Bank, сообщает Forbes.

В том числе частично сбылось предсказание аналитиков о росте акций «Норильского никеля» — стоимость ценных бумаг компании с начала текущего года выросла на 22% (вместо прогнозируемых 50%).

По прогнозам, акции «Роснефти» должны были вырасти в цене на 50%, однако их стоимость упала на 4% на фоне пандемии коронавируса и российско-саудовской ценовой войны.

Фото: forbes.ru

Среди сбывшихся предсказаний маловероятных событий — победа на президентских выборах в США кандидата от демократической партии, девальвация доллара и другие.

Татьяна Демина
Общество
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